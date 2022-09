Le vin de la semaine : un rosé d’automne

Thibaud Boudignon, Rosé de Loire 2021, France Code SAQ : 14729513 | 26,95 $

L’accord classique avec un vin rosé implique, très souvent, une journée chaude et ensoleillée. Et si on sortait le rosé de son carcan estival pour l’aborder plutôt sous l’angle de la table ? Après tout, c’est bien ce qu’on fait pour les vins rouges et blancs de qualité.

Thibaud Boudignon vinifie le sien avec autant de sérieux que ses (somptueux) vins blancs d’Anjou. Le nez offre de jolies nuances de petits fruits rouges ainsi qu’une pointe de poivron rouge grillé, attribuable au cabernet franc, qui domine l’assemblage (90 %). La bouche est leste et délicate, sans toutefois manquer de tenue ; les parfums sont complexes et évoquent autant le fruité que le salé, oscillant entre la pomme, la griotte, les fines herbes et les olives.

En goûtant ce 2021, il me venait en tête un plat du Pays basque : piments piquillos farcis de brandade de morue et servis avec un coulis de poivron rouge au beurre. Trop compliqué ? Mettez la main sur des palourdes fraîches et faites-les cuire à la vapeur, avec de l’ail, du persil et du vin blanc (ou rosé). Vous vous régalerez !

En plus, on annonce un soleil radieux ce week-end. Vous aurez donc tous les éléments réunis… Santé !

