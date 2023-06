Le vin de la semaine : un rosé de compétition

Château Revelette, Coteaux d’Aix-en-Provence, rosé 2022, France Code SAQ : 13212002 | 21,20 $ | Biologique

Tous les étés ont leur rosé préféré. Les miens, à tout le moins. L’été 2023 est encore jeune — voire pas commencé du tout — pour déclarer un vainqueur, mais même avant que se pointe le solstice, je peux déjà annoncer que le rosé 2022 du Château Revelette se situe dans mon peloton de tête.

Peter Fischer est tombé amoureux d’un site viticole unique et de ses sols d’argile à feuillets dans la commune de Jouques, aux limites nord des coteaux d’Aix-en-Provence, et il s’y est installé au début des années 1980. La nature des sols et le climat relativement frais du lieu conviennent parfaitement à l’élaboration de vins blancs et rosés, et ce 2022 le démontre de délicieuse façon.

Goûté à quatre occasions au cours du dernier mois, aux côtés d’autres rosés de Provence, il a chaque fois volé la vedette. Un rosé bien sec, dont le charme ne se limite pas aux arômes, mais qui repose plutôt sur la texture, la tenue de bouche et un équilibre presque parfait, digne d’un funambule. Salin, complexe et plein d’énergie. À ce prix, faites vos réserves pour l’été.

Santé !

