Château La Martinette Rollier de La Martinette 2020

13448699 22,10 $

Tous les rosés ne se valent pas. Je pourrais en dire autant des vins blancs, rouges, orange… Certains ne sont que des produits génériques à saveur commerciale ; d’autres sont élaborés avec sérieux, souvent avec l’intention sincère de traduire le goût d’un lieu.

Et le fait que les vignerons provençaux considèrent les rosés comme des vins à part entière, plutôt que comme un produit de seconde zone, explique d’ailleurs en grande partie pourquoi ceux de Provence trônent au sommet de la hiérarchie du rosé et qu’ils sont des références incontournables en la matière. Ce n’est pas étonnant qu’ils représentent aujourd’hui 90 % des volumes dans les appellations Côtes de Provence, Coteaux Varois et Coteaux d’Aix-en-Provence.

La couleur pâle et les parfums fruités et floraux du Rollier 2020 du Château La Martinette s’expriment avec retenue et élégance au nez, mais avec beaucoup de vitalité, de relief et de longueur en bouche. Un vin frais et désaltérant qui se boit tout seul à l’apéro, mais dont la complexité et la texture, nourrie par un travail des lies, trouvent vraiment tout leur sens à table, avec une salade de légumes grillés. Mon coup de cœur de la saison jusqu’à présent.

Santé !

À lire aussi Le vin de la semaine : un rosé de Provence bio