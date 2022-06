Le vin de la semaine : un rosé de Provence bio

Château La Martinette, Côtes de Provence 2021, Rollier de La Martinette, France Code SAQ : 13448699 | 21,80 $ | Biologique

Les vins rosés proviennent d’Espagne ou d’Allemagne, du Canada même, mais la plupart du temps, ils nous arrivent de France, plus particulièrement de Provence, leur berceau. Les vignerons provençaux ont déjà une longueur d’avance en matière de rosé de terroir. Certains vous diront qu’ils n’ont jamais abordé le rosé autrement que comme un vin sérieux, qui mérite d’être élaboré avec la même intégrité que ses pendants rouge et blanc.

Le Rollier de La Martinette se distingue cette année encore par ses saveurs ciselées et son équilibre digne d’un funambule. Gras et tension, largeur et longueur, fruit, fleurs et notes iodées, salines ; tout est réuni dans des proportions harmonieuses. Un assemblage provençal tout ce qu’il y a de plus classique (grenache, cinsault, tibouren, rolle et syrah, cultivés en bio), vinifié avec respect et sans raccourcis.

Pour l’apprécier à sa juste valeur, buvez-le à deux plutôt qu’en groupe. Vous pourrez ainsi mieux voir le vin évoluer de verre en verre. Santé !

À lire aussi Le vin de la semaine : un chianti classico bio et nature