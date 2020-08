Le vin de la semaine : un rosé de Provence bio

Château La Lieue, Coteaux Varois en Provence 2019

11687021* 18,20 $ – Biologique

Le vaste vignoble de Provence s’étend sur plus de 200 kilomètres, tout au long de la côte méditerranéenne, entre le Rhône et la ville de Nice. Avec une pareille étendue géographique, on devine bien que la région est loin d’être homogène en matière de géologie, de climats et de microclimats.

Le vignoble des Coteaux Varois en Provence, par exemple, est situé un peu plus haut en altitude, à l’intérieur des terres, où il jouit d’un climat continental. Ses journées chaudes et ses nuits fraîches favorisent une maturation lente des raisins, et donc une plus grande complexité aromatique. La nature calcaire des sols contribue par ailleurs à accentuer la sensation de fraîcheur dans les vins.

Ce n’est donc pas un hasard si, d’année en année, le rosé de la famille Vial est l’un des rosés de Provence les plus complets sur le marché. Les vignes de cinsault et de grenache sont conduites en agriculture biologique et donnent, en 2019, un rosé à la fois délicat et pourtant plein de tenue et de vitalité. La bouche est fraîche, juste assez ample, avec une finale saline, et les saveurs sont aussi précises que riches en nuances. Vraiment, beaucoup de plaisir pour le prix !

*Offert en prévente sur SAQ.com dès maintenant et en succursales au cours de la semaine prochaine.