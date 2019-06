Le vin de la semaine: un rosé du Québec pour célébrer l’été et la Fête nationale

Domaine St-Jacques rosé 2018, IGP Vin du Québec

11427544 15,45 $

Si vous habitez la ville, le début de l’été éveille peut-être en vous des envies de grands espaces et de balades sur les routes de campagne. Et si, au détour, vous alliez à la rencontre des vignerons, cidriculteurs et brasseurs qui mettent le Québec dans votre verre ?

C’est ce que propose la nutritionniste Julie Aubé depuis quelques années avec le Défi Boire Local : s’abreuver à 100 % de boissons locales de la Fête nationale jusqu’à la fête du Travail. Entre les vins, les cidres, les poirés, les hydromels, les spiritueux et les bières du Québec, vous aurez de quoi explorer bien au-delà de l’été.

Pour commencer en beauté, un rosé déjà bien connu des amateurs de vins d’ici, produit à Saint-Jacques-le-Mineur par la famille Du Temple-Quirion. Le 2018 est sec, délicatement parfumé et met en valeur l’originalité des cépages lucie kuhlmann et maréchal foch. Sec, savoureux, et désaltérant. Une valeur sûre pour tous vos apéros !