Le vin de la semaine : un rosé élégant, bio et local

Domaine St-Jacques, Pinots Rosé 2021, IGP Vin du Québec Code SAQ : 14954438 | 22,95 $ | Biologique

Il y a quelques années, la famille Du Temple-Quirion a entrepris avec son équipe une conversion vers l’agriculture biologique dans son vignoble de Saint-Jacques-le-Mineur, en Montérégie. L’ensemble du vignoble, qui compte une vingtaine d’hectares, dont une bonne proportion de vignes de Vitis vinifera, est maintenant certifié par Ecocert. En 2021, la gamme de vins s’est élargie de quelques cuvées, dont un excellent rosé issu majoritairement de pinot noir et de pinot gris, avec une pointe de vidal.

D’entrée de jeu, j’ai écrit : « Wow ! » J’étais d’abord ravie, en plongeant le nez dans le verre, de ne trouver dans ce vin aucun des parfums fermentaires (banane verte, barbe à papa, bonbon anglais) qui affligent tant de rosés depuis quelques années — même ceux de Provence. La bouche, délicate et élégante, ne m’a pas déçue.

Les raisins sont pressés directement, sans macération avec les peaux, puis le moût est vinifié à basse température avec les levures indigènes et, enfin, le vin est élevé sur lies fines, avec des bâtonnages réguliers. Cette dernière étape nourrit la texture, apporte du volume en milieu de bouche et donne un délicieux vin à la fois fin et rassasiant. Les saveurs sont précises, la matière est juste assez ample et la finale est saline. Franchement, je ne demande rien de mieux d’un rosé. Surtout s’il est apprécié entre amis, avec une entrée de tomates fraîches et de burrata.



Santé !

