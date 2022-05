Le vin de la semaine : un rosé mousseux à petit prix

Domaine Meinklang, Prosa 2021, Österreich Code SAQ : 14651824 | 18,80 $ | Biodynamique

Malgré son nom difficile à prononcer, Meinklang est devenu, en quatre ans à peine, une référence incontournable à la SAQ pour les amateurs de vins nature. La popularité des produits de la famille Michlits n’est pas qu’une impression, elle est même très tangible : l’ensemble des cuvées de ce domaine représente aujourd’hui 60 % des ventes de vins autrichiens à la SAQ. C’est énorme !

Le succès commercial de Meinklang semble d’autant plus étonnant quand on connaît le modèle d’affaires à contre-courant de cette entreprise, qui a fait le pari de la polyculture et de la biodynamie. Outre un vignoble, les Michlits cultivent des céréales anciennes, qui approvisionnent la brasserie du domaine et la boulangerie Meinklang (à Vienne), en plus de nourrir le bétail, qui fournit à son tour l’engrais pour les vignes et autres arbres fruitiers. Inspirant, non ?

Presque autant que le nez délicieusement frais et fruité de ce rosé mousseux, vendu sous la barre des 20 dollars. Un assemblage de cépages autrichiens (zweigelt, blaufränkisch et saint-laurent), dont les fermentations se terminent en cuve close (méthode Charmat), comme le prosecco.

Un vin tout expressif, pimpant et léger comme un jour de printemps. Simple, mais vraiment charmant, avec son bouquet de petits fruits rouges, de fines herbes et de fleurs. Tonique, équilibré, porté par des bulles assez fines et doté d’une certaine tenue. Un vin parfait pour la température tropicale prévue samedi : faible en alcool et tout indiqué pour l’apéro qui se transforme en souper improvisé. Santé !

