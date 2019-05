Le vin de la semaine: un rosé parce que… ça suffit!

Château La Lieue rosé 2018, Coteaux Varois en Provence

11687021 18,35 $

Chaque année, le rosé de la famille Vial est l’un de mes favoris. Les vignes de cinsault et de grenache sont baignées par le chaud soleil de la commune de Brignoles, dans le Var, et conduites en agriculture biologique.

En plongeant le nez dans le verre, on est vite séduit par son nez de fraise des bois et de fleurs blanches. La bouche est fraîche, les saveurs sont nettes et délicates, portées par une saine acidité, avec une pointe d’amertume et des accents iodés qui mettent le fruit en relief. Beaucoup de plaisir pour le prix. Parfait pour savourer la fin de semaine… au soleil?

Santé!