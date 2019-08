Le vin de la semaine : un rosé pour âmes généreuses

Mirabeau, Côtes de Provence 2018, Rosé Classique

13206121 19,95 $

Cette année, peut-être pour rappeler à sa clientèle que la saison estivale ne se termine pas à la fête du Travail, la SAQ lance un deuxième volet à sa campagne des vins généreux, au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ). Ce week-end, du 29 août au 2 septembre, pour chaque bouteille de rosé vendue, la Société des alcools du Québec remettra 1 $ aux BAQ, qui reçoivent, chaque mois, 1,9 million de demandes d’aide alimentaire.

Pour faire oeuvre utile, tout en profitant du beau temps qui s’annonce pour la longue fin de semaine, découvrez ou redécouvrez le charme pur et sobre d’un bon rosé provençal. Celui de Mirabeau est tout ce qu’il y a de plus classique avec sa couleur rose pâle, son nez délicat. L’attaque est fraîche, le milieu de bouche plein et vineux et la finale est ponctuée d’amers qui accentuent la sensation saline. Ne manquera plus qu’une pissaladière pour que vous vous croyiez au bord des Calanques.

Santé !