Le vin de la semaine : un rosé pour les retrouvailles

Le Loup Blanc, Minervois 2019, Le Régal Rosé

12883429 19,85 $

Cette cuvée élaborée par le montréalais Alain Rochard et ses partenaires, Nicolas Gaignon et Carine Farre, connaît un parcours sans faute depuis quelques années. Un rosé issu de raisins cultivés en biodynamie, élaboré dans le respect d’une tradition millénaire, sans raccourci ni compromis.

La différence se mesure dès le premier nez, avec des parfums d’une pureté exemplaire et une absence de notes fermentaires (banane verte, bonbon anglais, barbe à papa, etc.), devenues monnaie courante, malheureusement, dans beaucoup de rosés de Provence et d’ailleurs. En somme, plutôt qu’une caricature de boisson estivale, Le Régal rosé sent le vrai vin et il ne pourrait mieux porter son nom.

La bouche est croquante en attaque, rassasiante en milieu et désaltérante en finale, avec une fine pointe d’amertume qui nous fait saliver et appelle bientôt un autre verre. Un vin élégant et aérien, avec une personnalité forte. Assez de tenue pour la table et toute la fraîcheur escomptée dans un bon vin d’apéro. À ce prix, j’en ferai provision pour mes retrouvailles des prochaines semaines.

Santé !

