Le vin de la semaine : un rosé sérieux et bio

Ampeleia, Rosato di Ampeleia 2021, Toscane, Italie Code SAQ : 14977331 | 28,95 $

Tous les rosés ne se ressemblent pas. Aux yeux de nombreux consommateurs, la catégorie de plus en plus vaste et diversifiée des vins rosés reste un tout homogène… peu qualitatif. Un produit saisonnier qu’on boit distraitement pendant les vacances, sans plus. Or, le rosé ne s’est jamais décliné dans autant de styles qu’aujourd’hui. Depuis le profil provençal classique jusqu’au rosé-presque-rouge.

Celui que produit Ampeleia sur la côte toscane est le fruit d’un assemblage de carignan et d’alicante. Plus précisément, on laisse des grappes entières d’alicante infuser dans le moût de carignan en cours de fermentation, ce qui permet d’extraire à la fois les saveurs de l’alicante ainsi qu’une certaine matière phénolique — en d’autres mots, des antioxydants. C’est sans doute ce qui explique la jeunesse et la fraîcheur de ce 2021. Biologique et vivifié sans intrants, sinon un faible apport en sulfites, le vin s’ouvre beaucoup au contact de l’oxygène et révèle un large éventail de saveurs fruitées, florales, épicées, herbacées. Un rosé de table, à servir autour de 12 °C, avec une pizza aux légumes.

Salute !

