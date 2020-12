Le vin de la semaine : un rouge bio d’Autriche

Pittnauer, Zweigelt 2018, Heideboden, Burgenland, Autriche

12677115 22,35 $

Il y a une quinzaine d’années, les vignerons autrichiens ont choisi de miser collectivement sur la qualité. Aujourd’hui, le quart du vignoble est certifié biologique ou en voie de l’être — c’est plus que tout autre pays d’Europe — et l’Autriche est l’un des pays viticoles les plus dynamiques de la planète.

Autrefois condamnés à donner des vins maigres, acides et sans intérêt, les cépages rouges ont depuis trouvé un terrain de jeu rêvé sur les rives du lac de Neusiedl, tout à l’est du pays, pas très loin de la frontière hongroise. La famille Pittnauer y produit d’excellents vins rouges souples, gorgés de fruit et désaltérants.

La vivacité et la fraîcheur de ce zweigelt contrastent avec la moyenne des rouges du millésime 2018, goûtés au courant de l’année. Léger, mais loin d’être mince et doté d’une excellente longueur. Une bouche croquante, aux goûts de cerises acidulées, de poivre frais moulu et de fines herbes ; une finale vibrante et énergique, qui appelle un plateau de charcuteries ou un gratin d’aubergines.

Santé !

