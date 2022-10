Le vin de la semaine : un rouge bio du sud du Rhône

Domaine Rouge Garance, Côtes du Rhône 2020, Feuille de Garance, France Code SAQ : 11341759 | 21,15 $ | Biologique

Jean-Louis Trintignant, un monument du cinéma français, s’est éteint en juin 2022 à l’âge de 91 ans. En 1996, il avait renoué avec ses origines — son père et son grand-père étaient viticulteurs dans le Vaucluse — et il avait développé un petit domaine dans la partie sud de la vallée du Rhône avec un couple d’amis vignerons, Claudie et Bertrand Cortellini, jusqu’alors coopérateurs. Les associés ont vite fait le pari de l’agriculture biologique et converti l’ensemble du vignoble, situé à cheval sur les communes de Castillon-du-Gard et de Saint-Hilaire-d’Ozilhan.

Leur Feuille de Garance est enfin de retour à la SAQ après une absence de quelques années. On retrouve dans la cuvée 2020 la signature habituelle, mariant la suavité du grenache et la vigueur tannique de la syrah. L’attaque est gourmande, le grain est mûr mais encore croquant, et les saveurs de fruits noirs, de fleurs, d’herbes séchées et de cacao se dessinent à la fois avec générosité et sobriété. Si vous avez prévu un plat mijoté (une viande braisée, par exemple) au menu ce week-end, vous aurez là un accord parfait. Santé !

