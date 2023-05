Le vin de la semaine : un rouge biodynamique du Roussillon

Olivier Pithon, Côtes du Roussillon 2021, Cuvée Laïs, France Code SAQ : 11925720 | 27,35 $ | Biodynamie

Ce vin de la semaine vous est transmis en direct de Perpignan, dans le Roussillon — partie méridionale de la très vaste région viticole du Languedoc-Roussillon. Le Roussillon se distingue d’abord de son voisin du nord par sa culture, fièrement catalane, ce qui se reflète dans la langue parlée et dans la cuisine, entre autres. Les paysages de la région sont aussi plus accidentés, formés de vallées dont les cours d’eau prennent leur source dans le massif des Corbières ou dans les Pyrénées, et se jettent dans la Méditerranée.

Le soleil brille, le mercure grimpe et les pavots sont en fleurs ; en apparence — et pour un étranger —, tout semble normal. Pourtant, tous les vignerons locaux vous le diront, le paysage a rarement paru aussi terne et stérile à cette période-ci de l’année. La région n’a reçu que 200 mm de pluie au cours des 12 derniers mois, les nappes phréatiques sont déjà presque vides et le Roussillon vient de connaître le mois le plus sec jamais enregistré. Le millésime 2023, c’est le moins qu’on puisse dire, n’est pas gagné d’avance, mais les vignerons espèrent que la vigne, souvent étonnante de résilience, saura s’adapter à cette sécheresse inédite.

En attendant l’issue de cette saison extrême, quel meilleur vin pour célébrer l’arrivée des beaux jours et les repas cuisinés sur le barbecue que cet excellent rouge d’Olivier Pithon, vigneron à Calce, dans le nord du Roussillon. Son 2021 sent la violette et le poivre frais moulu ; la bouche est acidulée, le fruit est sobre, discret et précis. Un vin rouge méditerranéen bien ficelé et très agréable à boire. Servez-le autour de 14-15 °C. Santé !

À lire aussi Le vin de la semaine : un élégant effervescent de la Loire