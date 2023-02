Le vin de la semaine : un rouge canadien frais et abordable

Bachelder, Gamay noir 2020, L’insouciant, Péninsule de Niagara Code SAQ : 14822363 | 24 $

Le vigneron québécois Thomas Bachelder explore avec rigueur et beaucoup de passion les terroirs de la péninsule de Niagara. Son travail, d’abord au Clos Jordanne, puis sous sa marque éponyme, a grandement contribué à faire de Niagara une destination prisée par les amateurs de cépages bourguignons. S’il est surtout connu pour ses cuvées parcellaires de pinot noir et de chardonnay, Bachelder s’intéresse aussi depuis quelques années au gamay, qu’il aborde et vinifie avec autant de sérieux.

Grâce à un assemblage de raisins de l’escarpement de Niagara et de Niagara-on-the-Lake, sa cuvée L’insouciant offre une expression jeune, pure et fruitée du gamay, aussi succulente que celle des meilleurs vins produits dans la partie sud du Beaujolais. Le vin est frais, gouleyant et enrobé d’une matière assez dense, qui porte en finale de jolies notes poivrées et florales.

Que vous célébriez la Saint-Valentin ce week-end ou mardi prochain, vous trouverez en L’insouciant un agréable complice pour votre repas, du tataki de thon à l’escalope de veau. Qui plus est, il constitue un très bon rapport qualité-prix.

Santé !

