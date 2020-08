Le vin de la semaine : un rouge catalan gorgé de soleil

Espelt, Empordà 2019, Sauló

Certaines frontières politiques s’imposent d’elles-mêmes, surtout lorsqu’elles sont définies par un cours d’eau. Mais d’autres m’ont toujours laissé une étrange impression, comme celle qui divise la Catalogne, entre la France et l’Espagne. En serpentant la route bucolique qui longe la Méditerranée, entre Llançà et Collioure, on aurait à peine conscience de changer de pays, si ce n’était des panneaux de signalisation qui sont là pour nous le rappeler. C’est que les paysages vallonnés de l’Alt Empordà (Espagne) ressemblent à s’y méprendre à ceux qu’on trouve du côté de Banyuls (France). Ou est-ce l’inverse ?

Et si vous êtes amateur des vins d’appellations Côtes Catalanes, Roussillon ou Collioure, vous serez aussi en terrain connu avec cet excellent garnatxa (grenache) élaboré par le plus important producteur de la minuscule appellation Empordà. La famille Espelt y pratique l’agriculture biologique et signe un vin toujours aussi savoureux et vendu à prix d’aubaine.

Je n’avais pas goûté le Sauló depuis deux ans et je l’ai retrouvé avec joie cette semaine. Le 2019 est un cran plus concentré et chaleureux que d’habitude, mais il n’en demeure pas moins digeste, sapide et rassasiant de fraîcheur. Une profusion de fruits rouges mûrs et de fleurs, sur fond d’anis, de thym et de cacao, le tout porté par une mâche gourmande et croquante. Servez-le frais, autour de 14-15 °C, et fermez les yeux un instant. Rien de mieux pour prolonger les vacances et se croire au bord de mer.

