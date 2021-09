Le vin de la semaine : un rouge classique d’automne

Thymiopoulos, Naoussa 2018

13288218 23,35 $

L’été est officiellement terminé, mais je ne m’en plains pas. L’automne, c’est la saison des récoltes, des pommes, des corvées de conserves et d’autant de réunions entre amis. Toutes ces occasions, peut-être sans grande originalité, m’inspirent d’emblée un nebbiolo du nord de l’Italie. Cela dit, depuis quelques années, je me plais à remplacer ce classique par un autre.

Cette cuvée, comme tant de vins de l’appellation Naoussa, ressemble à s’y méprendre à un bon nebbiolo du Piémont italien, mais elle vient du nord de la Grèce, de la vaste région frontalière de la Macédoine. Les vignes de xinomavro (le cépage) sont ici cultivées à différentes altitudes (entre 200 et 500 m) par Apostolos Thymiopoulos, l’un des vignerons qui, depuis le milieu des années 2000, ont rendu son lustre au vignoble endormi de Naoussa.

Les raisins qui composent le 2018 ont été égrappés à 75 % et fermentés en cuves inox, puis le vin a été élevé pendant un an en fûts de 500 litres. La bouche est mûre, mais elle offre une structure assez typée de l’appellation et du cépage xinomavro, avec une texture compacte, légèrement granuleuse, qui porte des saveurs de cerise noire, d’herbes séchées et de cuir.

Santé ! Heureux automne !

