Le vin de la semaine : un rouge classique du Sud-Ouest 

Causse Marines, Gaillac 2018, Les Peyrouzelles

709931 24,45 $

Les Peyrouzelles repose sur un assemblage de syrah, braucol et duras. Bien que sa couleur pourpre laisser croire le contraire, cette cuvée — vendue à la SAQ depuis une vingtaine d’années déjà — ne s’impose jamais par sa force, mais plutôt par l’éclat de son fruit. Ce qui n’exclut pas une mâche gourmande et consistante.

Virginie Maignien et Patrice Lescarret vinifient avec un minimum de manipulations et d’intrants et leur Peyrouzelles 2018, mis en bouteille sans collage ni filtration, illustre à merveille cette philosophie : un vin nourri et d’une pureté exquise, qui termine en une finale anisée et rassasiante par sa matière, autant que par sa fraîcheur. À découvrir, si ce n’est déjà fait.

