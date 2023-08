Le vin de la semaine : un rouge de soif à moins de 18 $

JC Wickens, Cinsault 2021, The Drifter, Swartland, Afrique du Sud Code SAQ : 13057997 | 17,70 $

Le Swartland est une région d’Afrique du Sud qui s’étend à partir d’une cinquantaine de kilomètres au nord de la ville du Cap. Jan van Riebeeck, colonisateur pour la Compagnie des Indes orientales au XVIIe siècle, l’a nommée « Het Zwarte Land » (la Terre noire) en raison du renosterbos, une espèce de plante endémique très répandue, qui arbore une couleur sombre après les pluies d’hiver et recouvre les collines d’un tapis gris foncé.

La culture de la vigne dans le Swartland remonte à plus d’un siècle, mais l’essor véritable de la région en tant que destination prisée par les amateurs de vin sérieux s’est surtout produit au courant de la dernière décennie, sous l’impulsion de vignerons-cultes comme Eben Sadie, puis d’Andrea et Chris Mullineux, de Craig Hawkins et d’Adi Badenhorst. La viticulture est pratiquée dans des conditions très arides, avec un minimum d’irrigation, voire aucune pour les vieilles vignes ou pour des cépages résistants à la sécheresse, comme le cinsault.

Le vigneron Jasper Wickens, qui a fait son apprentissage auprès d’Adi Badenhorst, en tire un vin souple, fruité et éminemment séduisant. La bouche est suave et gourmande, nourrie de saveurs de petits fruits rouges, sur un fond de fumée et d’herbes séchées, et ce vin se boit dangereusement bien (soyez prévenus !), surtout s’il est servi frais, autour de 15 °C. Savoureux, fidèle à son lieu d’origine et bien plus complet que la moyenne des rouges dans cette gamme de prix. Si vous avez prévu manger de la pizza, des burgers ou même des tacos de poulet ou de bœuf en fin de semaine, vous avez là un accord parfait.

Santé !

