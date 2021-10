Le vin de la semaine : un rouge de soif parfait pour l’automne

Maison Ventenac, Le Paria 2020, Vin de France

14029162 17,85 $

À la limite nord du Languedoc, tout près de la cité médiévale de Carcassonne, le secteur de Cabardès jouit de caractéristiques climatiques fraîches et humides, semblables à celles d’appellations situées plus près de l’Atlantique. C’est ce qui explique que le vaste vignoble de Stéphanie et Olivier Ramé se partage entre les cépages méditerranéens (syrah, grenache, vermentino) et atlantiques (cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc).

Les vignes de Ventenac sont en dernière année de conversion biologique et les vins que signe le jeune couple se distinguent par leur pureté aromatique. Ce rouge à la fois solaire et juteux est composé à 100 % de grenache noir, cultivé à une altitude de 250 m, puis vinifié et élevé entièrement en cuve de béton, donc sans contact avec le bois de chêne.

Un grenache tout ce qu’il y a de plus souple, frais et léger, dont les notes de gadelle et de fines herbes mettent d’emblée en appétit. Rafraîchissez-le pendant 30 minutes au frigo et servez-le avec des charcuteries et des antipasti, vous vous régalerez pour pas cher. Santé !

