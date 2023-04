Le vin de la semaine : un rouge de soif pour contrer la faim

Château de Cartes, Vin de Soif 2021, IGP Vin du Québec Code SAQ : 14788636 | 19,95 $

Le vin nous réserve souvent des surprises. Prenez ce rouge de soif, par exemple. Vu son nom, sa couleur claire et sa texture toute légère, on serait porté à douter de sa résistance à l’oxydation. Or, même après avoir passé une semaine la bouteille ouverte, c’est presque incroyable, le vin est encore frais et ses saveurs fruitées, aussi affriolantes qu’au premier jour.

Stéphane Lamarre et Anik Desjardins livrent exactement ce que l’étiquette annonce : un vin de soif souple, croquant et gouleyant. Un assemblage harmonieux de trois cépages rouges (lucy kuhlmann, léon millot et maréchal foch) et d’un blanc, le vidal, à parts égales, parfait pour accompagner une planche de charcuteries, un poulet rôti ou des aubergines au gratin cette fin de semaine.

Tant qu’à vous rendre en succursale, profitez-en pour explorer l’ensemble de la section Origine Québec. Du 6 au 12 avril, la SAQ remettra l’équivalent d’un repas aux Banques alimentaires du Québec pour chaque bouteille de vin, cidre et autres alcools du Québec vendue en ligne et en magasin.

Santé !

