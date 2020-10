Le vin de la semaine : un rouge du sud pour la cuisine d’automne 

Domaine St-Jean de la Gineste, Corbières 2019, Carte Blanche

875252 18,60 $

En goûtant ce 2019, une foule de plats de viande braisée me venaient en tête pour l’accompagner. Ça tombe bien, c’est la saison ! Daube provençale, onglet de bœuf braisé au cacao et à la bière noire, tajine de chevreau aux pruneaux, ragoût de champignons sauvages et polenta, pour les végétariens… Tout dans ce vin appelle une cuisine d’automne riche et réconfortante.

Dominique et Marie-Hélène Bacave sont établis près de Narbonne, dans la zone des Corbières. L’assemblage de leur Carte Blanche repose sur une forte proportion de carignan (50 %), qui donne un vin très accessible, à la fois dense et juteux, gorgé du bon goût de fruits noirs, de petits fruits rouges, de chocolat noir et de réglisse. Avec une finale digeste et savoureuse, aux accents d’épices et de fines herbes séchées. Bonne longueur et excellent rapport qualité-prix. Il a vraiment tout pour se faire aimer !

Santé !

