Le vin de la semaine : un rouge espagnol bio à moins de 13 $

Enologica del Oleana, Valencia 2021, Calabuig, Bobal Old Vines, Espagne Code SAQ : 14189932 | 12,95 $ | Biologique

Le cépage bobal connaît un nouvel essor dans le Levant espagnol, où il est aussi de plus en plus respecté. Longtemps relégué à la production (massive) de vin en vrac, le bobal traînait une réputation de « cépage roturier », inapte à donner des vins attrayants. Depuis une dizaine d’années cependant, il suscite un intérêt sans précédent dans les zones d’altitude de la région espagnole du Levant, près de la côte méditerranéenne, autour de Valence.



Face aux changements climatiques, de nombreux vignerons ont vu un nouvel allié dans cette variété extrêmement résistante à la sécheresse et capable de conserver une importante acidité naturelle, même à pleine maturité. Sebastián Mancebo est de ceux qui prennent désormais le bobal au sérieux et qui lui donnent l’attention qu’il mérite.

Les effets conjugués de l’âge des vignes, d’une altitude à 900 m et des sols calcaires donnent ici un bobal charnu, assez solide et vigoureux, mais aussi juteux, riche en saveurs de fruits rouges et noirs, avec une finale délicatement épicée. Si vous avez une quinzaine de minutes devant vous, n’hésitez pas à l’aérer en carafe ; il n’en sera que meilleur.

Franchement, à 12,95 $, ce rouge bio offre un rapport qualité-prix quasi imbattable.

Santé et bonne année !

