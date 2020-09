Le vin de la semaine : un rouge espagnol d’altitude

Altamente, Jumilla 2018, Volalto, Monastrell 14265755 18,30 $

Bien qu’il soit situé tout au sud du continent européen, le vignoble espagnol est loin d’être uniformément chaud. Plus que jamais, les vignerons cherchent la fraîcheur en altitude plutôt que de laisser les raisins cuire au soleil dans les plaines chaudes et arides. Et altitude il y a, presque partout, puisque l’Espagne est un pays viticole très montagneux.

Dès qu’elle s’éloigne de la côte, la vigne grimpe en altitude, jusqu’à atteindre 1700 m, dans les îles Canaries. La grande majorité des vignobles d’Espagne (90 %) sont d’ailleurs plantés à une altitude supérieure à celle de ses voisins français. Les vignes de la Rioja et celles de la Ribera del Duero grimpent généralement jusqu’à 600 m et 800 m d’altitude, parfois plus.

Sur le côté de l’étiquette, on peut lire que celui-ci provient de vignes de monastrell (mourvèdre) cultivées en bio, à 900 mètres d’altitude. Les raisins sont ensuite vinifiés sans ajout de levure et élevés pendant six mois en fûts de chêne français.

Le Volalto 2018 présente au nez des notes animales, qui traduisent un soupçon de réduction; le tout s’estompe après quelques minutes dans le verre. La bouche est nettement moins costaude que la moyenne des vins de l’appellation, avec une palette aromatique nettement complète et des saveurs précises et distinguées. Fraîcheur, originalité et beaucoup de caractère pour moins de 20 $.

Salud!

