Le vin de la semaine : un rouge étonnant du Portugal

Vadio Wines, Bairrada 2018

13620840 23,90 $

Luis Patrão a démarré ce projet dans sa région natale en 2005. Le domaine qu’il gère aujourd’hui avec son père, Dinis, et sa conjointe brésilienne, Eduarda Dias, est l’une des locomotives du renouveau actuel de Bairrada. Cette appellation située au sud de Porto jouit de la proximité de l’océan Atlantique et des vents frais qui soufflent de l’ouest vers l’intérieur des terres. Située à la même latitude que le Dão, l’appellation voisine, Bairrada met à profit le baga, un cépage local longtemps mal-aimé, souvent capricieux, mais capable de donner des vins de terroir très sérieux et aptes à une longue garde.

Si elle est plutôt destinée à être appréciée en jeunesse, cette cuvée classique de Vadio Wines n’en est pas moins délectable. Une profusion de saveurs de griotte, de mûre, de thym et de menthe, déclinées sur un tapis de tanins soyeux, marqués d’une pointe d’astringence en fin de bouche. Du fruit, de la chair, des amers de qualité et une finale croquante et rassasiante. Pour l’apprécier à sa juste valeur, servez-le à table, avec une cuisse de canard confite, par exemple. Vous pouvez aussi l’aérer en carafe pendant une quinzaine de minutes ou conserver la moitié de la bouteille pour le jour suivant. Il n’en sera que plus ouvert et expressif.

Santé !