Le vin de la semaine : un rouge frais et croquant pour les barbecues

Sébastien David, Hurluberlu 2021, Vin de France Code SAQ : 14172719 | 22,95 $ | Biodynamie

Sébastien David et sa famille sont enracinés dans le terroir de Saint-Nicolas-de-Bourgueil depuis le XVIIe siècle. Et le fait que toutes les cuvées du domaine soient maintenant vendues sous la dénomination « Vin de France » n’enlève rien à leur empreinte purement ligérienne.

La cuvée Hurluberlu provient de vignes âgées de 60 à 80 ans, certifiées biodynamiques. Les raisins sont vinifiés en macération carbonique, ce qui exacerbe le fruit et contribue à diminuer quelque peu l’acidité, un atout dans une année fraîche et pluvieuse comme 2021.

Ce vin est souple et gourmand, un brin nerveux et très facile à aimer avec son bouquet exubérant de fruits, de fleurs et de poivre. Franchement savoureux et plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord. Un excellent vin de table, au meilleur sens du terme, et un accord parfait pour le repas de la fête des Pères. À servir avec du poulet piri-piri, des poivrons grillés et autres grillades.

Santé !

