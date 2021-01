Le vin de la semaine : un rouge gorgé de soleil 

Envinate, Albahra 2019, Espagne

13566732 22,60 $

L’Espagne est un pays viticole très montagneux. La grande majorité (90 %) de ses vignobles sont d’ailleurs situés à une altitude supérieure à celle des plantations françaises. Ce vin, par exemple, provient de vignes de garnacha tintorera (alicante bouschet) et de moravia agria — un cépage noir hyper-rare, reconnu pour donner des produits faibles en alcool — cultivées à 800 mètres d’altitude dans le secteur d’Almansa, dans le sud-est de Castille-La Manche.

Le tout est vinifié dans des cuves de béton et élevé en fûts neutres, pour préserver la pureté du fruit. Une bonne proportion de grappe entière ajoute aussi à son relief de saveurs et lui confère une vigueur digne de mention, mais la trame tannique reste suave, presque veloutée. On devrait laisser cet excellent rouge respirer en carafe au moins une demi-heure avant de passer à table, afin qu’il révèle son plein potentiel aromatique. Servez-le avec un poulet aux fines herbes et aux olives noires. Vous vous régalerez.

Santé !

À lire aussi Le vin de la semaine : un rouge bio d’Autriche