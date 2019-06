Le vin de la semaine: un rouge méditerranéen tout frais et guilleret

Rémi Pouizin, Côtes du Rhône 2017, Les Pious

13994930 17,50 $

Les vins rouges du sud de la vallée du Rhône sont, règle générale, plutôt chaleureux et charnus, portant la rondeur caractéristique du cépage grenache et la chaleur du climat méditerranéen. Mais comme chaque règle, celle-ci comporte ses exceptions. Ce nouveau venu à la SAQ en est une.

Et bien qu’il soit issu de raisins nourris par le soleil du sud, ce Côtes-du-Rhône générique de Rémi Pouizin a toutes les qualités recherchées dans un rouge d’été. Le grenache et la syrah tirent des sols calcaires une vigueur digne de mention et donnent un vin à la fois rond et bourré de fruits, mais aussi doté d’une fraîcheur rassasiante. Pour mieux apprécier sa finale délicatement poivrée, servez-le frais, autour de 15 °C, avec une tarte aux tomates. Un régal !