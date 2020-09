Le vin de la semaine : un rouge nature… disponible !

Quinta da Serradinha, Vinho Tinto 2017

13286861 25,45 $

Ce rouge est produit à une centaine de kilomètres au nord de Lisbonne. António Marques da Cruz et sa famille cultivent les cépages autochtones portugais sans pesticides, ni herbicides, ni engrais chimiques depuis 1978. Le vignoble est certifié biologique depuis 1994.

Dans la cave, tout est encore foulé aux pieds. Les vins sont soumis à de courtes macérations, vinifiés sans contrôle de température dans la cave, la plupart du temps sans ajout de sulfites, sinon en quantité minime au moment de la mise en bouteille.

Cette cuvée vendue sous dénomination vin de table est composée de castelão (60 %) — cépage portugais le plus planté au sud du Douro, connu pour ses vins guillerets et faciles à boire — d’alfrocheiro, de touriga nacional et de tinta miuda. Le 2017 embaume la cerise et la framboise, au nez comme en bouche, mais son registre aromatique va bien au-delà du fruit.

La bouche égrène les saveurs de cuir, de rose séchée, de poivre et de viande fumée, avec des notes balsamiques qui persistent en finale. Un rouge plein de vie et d’énergie pour se faire plaisir ce week-end.

Santé !

