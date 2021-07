Le vin de la semaine : un rouge nature net et rassembleur

Olivier Pithon, Mon P’tit Pithon 2020, Côtes Catalanes

12574811 20,05 $ Biologique

J’ai dans mon entourage de très fervents défenseurs du vin nature… et d’aussi fervents détracteurs. Les uns lui pardonnent tout, même ses plus vilains défauts ; les autres l’accusent de tous les maux, parfois sans même l’avoir goûté. Vous dites « nature », ils se referment. Vous venez de les perdre. Et autant les positions tranchées et sans appel m’agacent, autant je peux les comprendre. « Chat échaudé craint l’eau froide », affirme le proverbe. Et l’amateur de vin trop souvent déçu par des produits aux relents d’écurie, de vinaigre, de crayon feutre, d’arachide rance et autres charmants effluves que dégagent parfois ces bêtes sauvages peut être réticent à s’y frotter une fois de plus.

Si je vous raconte cela, c’est que certains millésimes du vin de la semaine, Mon P’tit Pithon, m’ont procuré de grands moments de plaisir et que d’autres, moins glorieux, m’ont carrément rebutée. Si bien que j’avais décidé de faire une pause pour quelque temps. Puis, il y a quelques semaines, on m’a remis un échantillon du 2020, tout frais arrivé aux entrepôts. J’ai donc fait mon travail : j’ai dégusté.

Et qu’est-ce que j’ai aimé !

Mon P’tit Pithon et moi étions réconciliés. La première gorgée avait même un goût de retrouvailles… Un nez affriolant, mais surtout très pur, sans arômes déviants ; une bouche tout aussi nette : souple, juteuse, pleine de vie et de fruit, sans gaz carbonique ni arrière-goût douteux. Si frais et léger qu’il a des airs de gamay du Beaujolais. En somme, ce vin nature, élaboré par un vigneron très talentueux dans le secteur de Calce, dans le Roussillon, témoigne d’une maîtrise technique impeccable.

Un rouge de soif à savourer entre amis. Peu importe leur camp. Santé !