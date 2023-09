Le vin de la semaine : un rouge passe-partout

Fabien Jouves, Cahors 2022, Cochon de Dieu, France Code SAQ : 14426117 | 23,95 $

Fabien Jouves est le nouvel enfant prodige de Cahors. Cette appellation du Sud-Ouest, qui a connu son heure de gloire dans les années 1980 et 1990 avec des vins particulièrement corsés et boisés, compte de nombreux vignerons talentueux, mais aucun avant Jouves n’était parvenu — avec autant de succès, du moins — à rendre le cahors attrayant pour une nouvelle génération de consommateurs.

Quand on goûte cette cuvée de malbec, on se dit pourtant que ça coule de source : la texture est si souple, juteuse et gouleyante qu’on imagine difficilement que le vin de cahors puisse avoir déjà été notoire pour sa puissance tannique. Le profil affriolant est d’autant plus marqué en 2022, une année chaude et sèche qui a donné des fruits bien mûrs, sans toutefois sacrifier la fraîcheur et une légèreté alcoolique (12 %) digne de mention pour le millésime.

C’est là toute la magie des terroirs cadurciens, et plus particulièrement des coteaux de Trespoux, tout en haut du territoire que couvre l’appellation. Les raisins de malbec proviennent de vignes d’une vingtaine d’années en conversion vers l’agriculture biologique. Fabien Jouves vinifie sans ajout de levure et dans des cuves de béton, misant à fond sur la pureté du fruit, lequel se mêle à des parfums de violette, de cuir et de poivre noir.

Un rouge passe-partout et facile à aimer, qu’on gagnera à servir frais (20 minutes dans la porte du frigo), avec une salade de confit de canard, des pâtes aux champignons ou même des hamburgers.

Santé !

