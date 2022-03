Le vin de la semaine : un rouge pour les soirs d’hiver

Azul y Garanza, Navarra 2020, Naturaleza Salvaje, Espagne



Code SAQ : 14432672 | 25,45 $ | Biologique/nature

Le vignoble espagnol ne cesse de me surprendre. Parfois à coups de retours vers le futur, souvent à coups de nouveautés. Les mastodontes boisés partent à la retraite et sont remplacés par une nouvelle génération de vins frais et vibrants, débarqués par dizaines à la SAQ depuis quelques années, pour le plus grand bonheur des amateurs de vins de soif et de terroir. Du nombre, cette garnacha de Navarre est l’un de mes gros coups de cœur.

Les trois associés d’Azul y Garanza produisent aussi du vin à Montsant (Catalogne) et Jumilla (Murcie), mais le berceau de l’entreprise est situé en Navarre, juste au nord des Bardenas Reales, l’une des plus vastes zones désertiques de la péninsule ibérique. Cette cuvée issue de vignes cultivées en bio, sur des sols argilo-calcaires à 550 m d’altitude, est un parfait exemple des grenaches frais et gouleyants qu’offre aujourd’hui l’Espagne.

Vinifié sans ajout de levure, élevé pendant six mois (en amphore et en fût neutre) et mis en bouteille sans filtration, le 2020 regorge de fruit et d’éclat aromatique, avec juste ce qu’il faut de mâche et d’intensité pour un soir d’hiver. Un vin nature tout ce qu’il y a de plus net, pur et rassasiant de vitalité. À servir avec un plateau de charcuteries ou une ratatouille. Salud !

Note : Le site de la SAQ annonce le millésime 2019, mais c’est bien le 2020 qui se trouve sur les étagères.

À lire aussi Le vin de la semaine : un australien avec un accent italien