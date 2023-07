Le vin de la semaine : un rouge-rosé nature à moins de 20 $

Paso a Paso, Clarete 2021, Las Criollas de Don Graciano, Argentine Code SAQ : 15102149 | 19,90 $

Norberto Páez et Sebastián Bisole se sont connus à l’âge de 12 ans et ils ne se sont pas quittés depuis. Plutôt que de se joindre à une grande entreprise de Mendoza à la fin de leurs études en œnologie et agronomie, ils ont tenté l’aventure encore peu répandue en Amérique du Sud du « vin de garage » — produit en petite quantité, avec beaucoup de soin — et ils ont lancé la gamme Paso a Paso.

Leur production a beaucoup gagné en volume depuis 2015, mais Páez et Bisole restent fidèles à leur crédo initial : mettre en valeur des cépages argentins moins connus, comme les criollas — un nom générique employé pour désigner plusieurs variétés introduites en Argentine vers le milieu du XVIe siècle.

Leur Clarete est le fruit d’un assemblage de criolla grande et de moscatel rosado, deux cépages indigènes à la peau rose plutôt que rouge. Ils sont jumelés à du pedro giménez, un cépage blanc qui n’a aucun lien de parenté avec le pedro ximénez d’Espagne, et à du torrontés sanjuanino, un autre cépage blanc, issu d’un croisement naturel entre le muscat d’Alexandrie et la criolla chica. En somme, deux cépages à la peau rose foncé et deux cépages blancs, cultivés sur une seule et même parcelle à 700 m d’altitude, puis récoltés et mis à fermenter ensemble avec les peaux pendant 20 jours, sans ajout de sulfites ou de levure.

Le résultat est un vin quelque peu déconcertant et difficile à catégoriser, plus près d’un rosé que d’un rouge en apparence, mais doté d’une texture un brin tannique, semblable à celle d’un vin rouge léger ou d’un vin orange. Un vin plutôt discret au nez, mais plus complexe qu’il n’y paraît en bouche ; fort original et facile à aimer. Sortez les olives, calmars à la plancha et salade de melon, fenouil et féta et servez-le frais, autour de 12 °C. Régal et dépaysement garantis.

Santé ! ¡ Salud !

À lire aussi Le vin de la semaine : une aubaine d’Afrique du Sud pour les vacances