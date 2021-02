Le vin de la semaine : un rouge solaire pour les ailes

Perrini, Negroamaro Puglia 2019, Italie

13913378 21,15 $ – Biologique

Ce dimanche, faute de mieux, vous vous mettrez finalement à l’heure du Super Bowl ? Par contre, l’idée d’accompagner vos côtes levées, ailes de poulet et autres « graisseux » d’une bière insipide (ou pas) ne vous enchante pas trop ? Goûtez donc ce vin rouge des Pouilles. Vous tomberez sous le charme, c’est presque garanti.

Mila et Vito Francesco Perrini ont repris le flambeau de leurs parents sur cette propriété d’une cinquantaine d’hectares, à la pointe sud de l’Italie, dans la péninsule du Salento, et ils ont converti le vignoble à l’agriculture biologique dès 1993.

Leur negroamaro respire la pureté et la fraîcheur comme trop peu de vins composés de ce cépage. Gourmand, mais porté par des tanins fins et serrés ; tout en finesse et on ne peut plus digeste et sapide, avec ses riches saveurs fruitées, florales et épicées. Un vin de soif et de plaisir, façon apulienne.

Salute !

