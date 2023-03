Le vin de la semaine : un rouge tout en nuances

Domaine de l’Horizon, Côtes catalanes 2021, Mar i Muntanya

Code de la SAQ : 14555269 | 28,50 $ | Biodynamie

Le même raisonnement s’applique sans doute à tous les champs d’expertise, mais dans le milieu du vin, plus nos connaissances s’affinent, plus on se méfie des généralisations et des raccourcis du genre « tous les vins de telle région goûtent comme ceci, comme cela ». Ça vaut aussi pour les cépages, pour le mode d’agriculture, pour le type d’élevage, etc.

Prenons par exemple ce rouge du Roussillon, région située tout au sud de la France, à la limite de l’Espagne, et célèbre pour ses vins de table corsés et capiteux, ainsi que pour ses vins mutés de Maury et de Banyuls. Rien de vraiment attrayant pour l’amateur de vin léger et gouleyant, non ? Et pourtant… une poignée de vignerons y façonnent des vins dont la vitalité ferait pâlir d’envie un producteur du Beaujolais. Du nombre, l’Allemand Thomas Teibert, du Domaine de l’Horizon.

Teibert travaillait dans le nord de l’Italie lorsqu’il a fait la rencontre de Gérard Gauby, une légende vivante du Roussillon et un mentor pour des centaines de vignerons partout dans le monde. Inspiré par Gauby et excité à l’idée d’avoir accès à de très vieilles vignes, il s’est installé à Calce, en 2006. Son domaine s’étend maintenant sur 17 hectares sur les contreforts des Pyrénées orientales, offrant une vue imprenable sur la Méditerranée, d’où son nom : l’Horizon.

Quant au vin, il s’agit d’un bijou de pureté et de fraîcheur. Les vignes de syrah (85 %) et de grenache, âgées de 15 à 50 ans, sont bien enracinées dans les schistes de Caudiès. Thomas Teibert les vinifie en grappes entières, avec une courte macération semi-carbonique, puis il élève le tout en cuves de ciment et en foudres et signe un 2021 aérien, mais étonnamment complexe. Le vin est riche en nuances et a beaucoup de relief en bouche, étant à la fois juteux et doté d’une agréable vigueur tannique. Un excellent rouge à apprécier à l’heure de l’apéro comme à table.

Santé !