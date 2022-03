Domaine Olivier Pithon, Côtes du Roussillon 2019, Cuvée Laïs, France



Code SAQ : 11925720 | 28,60 $ | Biodynamique

Laïs n’est plus. Mais la mémoire de cette belle vache Jersey venue du nord de la France (et rendue célèbre grâce à cette cuvée) est encore bien vivante, et Olivier Pithon continue de lui faire honneur avec cet excellent vin rouge, bien ancré dans son terroir de Calce, dans le nord du Roussillon.

Olivier Pithon cultive ses vignes de grenache noir, de carignan et de mourvèdre dans les sols de schiste, de marne et de calcaire. Il le fait au rythme des cycles lunaires, selon les principes de la biodynamie, et poursuit la démarche jusqu’au chai, sans intrants et avec un minimum d’interventions.

En 2019, cela donne un vin particulièrement vibrant, aussi large que long, entre gravitas et légèreté, appuyé sur une matière assez compacte, quoique gourmande, affriolante et presque irrésistible avec son petit air guilleret. Un vin élaboré avec sérieux, mais à savourer en toute légèreté.

