Le vin de la semaine : un sangiovese tout jeune, tout frais

Poliziano, Rosso di Montepulciano 2019

13630343 23,15 $ – Biologique

Federico Carletti est la vedette de Montepulciano et les vins de son domaine sont autant de références de l’appellation. D’année en année, la qualité de son « simple » rosso pourrait faire école. Le 2018 était dense, substantiel et délicieusement austère. Le 2019, bien représentatif de son millésime, est déjà plus accessible, avec une certaine souplesse et une profusion de saveurs fruitées.

Cela ne veut pas dire qu’il manque de corps ou de sérieux pour autant. Seulement que son équilibre et son profil harmonieux le rendent déjà très accessible, malgré son jeune âge. Un excellent vin rouge certifié biologique qu’on voudra boire à table, autour de 15-16°C, avec une lasagne aux aubergines ou un magret de canard, pour apprécier son grain tannique suave et ses goûts intenses de cerises, couronnés d’une amertume délicate en finale.

Santé !

À lire aussi Le vin de la semaine : un ligérien oublié