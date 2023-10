Le vin de la semaine : un saumur blanc biologique

Domaine Fouet, l’Ardillon 2022, Saumur Blanc, France Code SAQ : 13585407 | 23,45 $ | Biologique

Les vins de Julien Fouet m’ont parfois laissée sur ma soif. J’ai d’ailleurs un peu de mal à comprendre le succès de sa cuvée Pour Ma Gueule, un « pet nat ». Cela dit, avec l’Ardillon 2022, ce vigneron de Saumur vise juste et marque un très bon coup.

La chaleur intense de l’été 2022 se traduit par des saveurs fruitées mûres et par un volume supplémentaire en bouche, mais le vin conserve un équilibre irréprochable, porté par l’acidité fraîche du chenin blanc, lequel trouve dans les sols argilo-calcaires de la commune de Brézé une expression pure et élégante.

Un saumur blanc tout ce qu’il y a de plus net, classique et bien fait, qu’on gagnera à laisser respirer en carafe pendant une heure avant de le servir avec un risotto à la courge Butternut et à la sauge.

Santé !

À lire aussi Le vin de la semaine : un pinot noir extraordinaire