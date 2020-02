Le vin de la semaine : un soave de terroir volcanique

Filippi, Soave 2018, Castelcerino, Colli Scaligieri

12129119 24,25 $

Ce vin blanc est issu de vignes de 80 ans, conduites en pergola et en agriculture biologique, sur les sols volcaniques des collines Scaligeri, dans le petit village de Castelcerino. Non filtré et vinifié avec un minimum de soufre, le 2018 déploie en bouche une texture riche, à laquelle une pointe de gaz apporte une agréable vitalité.

Beaucoup de volume et de relief en bouche, des saveurs mûres de poire, d’amandes, de thé vert et de miel, tirées en finale par une amertume noble et par une salinité qui fait saliver. Beaucoup de plaisir en perspective à table, avec une cuisine d’inspiration japonaise ou des gnocchis au beurre de sauge. Miam !