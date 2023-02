Le vin de la semaine : un vieux classique du Sud-Ouest à moins de 20 $

Domaine du Cros, Marcillac 2020, Lo Sang del Païs, France Code SAQ : 743377 | 18,45 $

J’avais perdu de vue depuis quelques années ce vin de Marcillac, qui était l’une de mes valeurs sûres en matière de rouge léger, abordable et fort en caractère. Je le retrouve en belle forme dans sa version 2020.

Le vignoble de cette minuscule appellation du sud-ouest de la France est perché dans les montagnes de l’Aveyron, une soixantaine de kilomètres à l’est de Cahors. Les vignes de mansois (le nom local du fer servadou) sont plantées tantôt en terrasse, tantôt à flanc de coteau, plongeant leurs racines dans des argiles riches en oxyde de fer, donnant aux sols une couleur orange-rouge. Vu d’en haut — ce ne sont pas les points d’observation qui manquent en chemin —, le paysage est spectaculaire.

Et le vin ? Un peu dans sa coquille à l’ouverture de la bouteille, mais simplement savoureux après une vingtaine de minutes en carafe. Philippe Teulier et son fils Julien proposent ici une interprétation classique du mansois, plutôt léger en alcool (12,5 %), souple et fruité en attaque, avec une texture un peu granuleuse qui titille le palais en finale. Si vous aimez la légèreté et le profil aromatique des cabernets francs de la Loire, vous trouverez dans Lo Sang del Païs une option accessible et originale. Servez-le frais, autour de 15 °C, avec un plat de ratatouille ou une pizza margherita. Santé !

À lire aussi Le vin de la semaine : un rouge espagnol bio à moins de 13 $