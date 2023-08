Le vin de la semaine : un vin blanc bio d’Anjou

Domaine des Hardières, Anjou blanc 2020, Les Petits Gars, France Code SAQ : 15154694 | 24,95 $ | Biologique

La vaste appellation Anjou désigne essentiellement les vignobles au sud de la Loire, entre le pays du muscadet et la Touraine, et englobe deux terroirs distincts : celui du Bassin parisien, caractérisé par des sols de calcaires, et celui du Massif armoricain, composé en partie de schistes. Ce dernier terroir peut donner naissance à de grands vins blancs liquoreux (coteaux-du-layon et coteaux-de-l’aubance), mais aussi à de très bons vins blancs secs, comme la cuvée Les Petits Gars.

Laurent Blouin cultive ses vignes de chenin en bio dans la commune de Saint-Lambert-du-Lattay. Il les vendange à la main, puis laisse fermenter et élève les raisins en cuve d’acier inoxydable (70 %) et en fûts de chêne français (30 %). Son 2020 offre une matière assez généreuse en attaque, gorgée de saveurs de fruits blancs mûrs, soutenue en milieu de bouche par l’acidité propre au chenin et ponctuée de notes végétales qui apportent du relief et une certaine complexité aromatique en finale. Un pur régal avec des huîtres de la Gaspésie ou des pâtes alla vongole.

Santé !

