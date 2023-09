Le vin de la semaine : un vin de soif idéal pour la fête du Travail

Dominio de Tares, Bierzo 2021, El Paisano de Tares, Espagne Code SAQ : 15188114 | 17,95 $

L’histoire de Bierzo remonte au moins au Moyen-Âge, sinon à l’Empire romain. Mais cette magnifique région viticole du nord-ouest de l’Espagne, située aux limites de la Galice, n’a vraiment été révélée au monde qu’il y a une vingtaine d’années.

Comme le reste de l’Europe à la fin du XIXe siècle, le vignoble de Bierzo a été dévasté par le phylloxéra (un puceron), ce qui a provoqué une importante crise économique dans la région et l’exode des viticulteurs. Dans les décennies suivantes, la vigne a regagné les coteaux qui longent la rivière Sil, mais la région est demeurée dans un état de relative dormance pendant près d’un siècle, jusqu’à ce qu’une poignée de vignerons venus d’autres régions d’Espagne découvrent, éblouis, ses superbes terroirs plantés de très (très) vieilles vignes, et les réhabilitent.

Chaque vigneron a tenté de révéler à sa manière le potentiel du cépage mencía dans les terroirs de schiste et de quartzite de Bierzo ; parfois avec un peu trop de bois et d’extraction tannique au début de l’aventure, mais avec beaucoup plus de retenue et de finesse depuis une dizaine d’années. La gamme de Dominio de Tares s’inscrit dans cette voie, à tous les échelons, privilégiant la fraîcheur et la pureté du fruit.

L’œnologue Rafael Somonte repousse les limites de la légèreté avec cette nouvelle cuvée, nommée en l’honneur des paysans qui cultivent la vigne sur ces pentes abruptes — où la mécanisation n’est souvent pas une option. Un vin rouge de soif composé à 85 % de mencía et issu d’un millésime anormalement frais pour Bierzo. La couleur pâle suggère une extraction délicate ; la texture est souple et le fruit est croquant et acidulé. Rien de complexe, mais un vin rouge tout léger qui saura accompagner votre corvée de mise en conserve aussi bien que les grillades du soir.

Santé !

