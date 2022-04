Le vin de la semaine : un viognier abordable et savoureux

Yalumba, Viognier 2021, The Y Series, South Australia Code SAQ : 11133811 | 14,95 $

«Le viognier ne supporte pas la médiocrité », me disait la vigneronne Christine Vernay il y a quelques années, lors d’un passage dans la vallée du Rhône. L’héritière du domaine Georges Vernay, un monument de l’appellation Condrieu, venait enfin d’élucider une question qui me travaillait depuis longtemps : mais pourquoi donc les vins de viognier sont-ils si hétérogènes… et imprévisibles ?

Sublimes et frôlant la perfection à une adresse ; quasi imbuvables chez le voisin. Car oui, un mauvais viognier peut être franchement désagréable. Capiteux et très parfumé par nature, plutôt faible en acidité aussi, ce cépage né à Condrieu peut vite verser dans l’excès. Et s’il est aujourd’hui cultivé un peu partout sur la planète, il reste encore incompris par plusieurs. Mais pas par Louisa Rose, qui a dédié sa carrière entière à magnifier le potentiel de ce cépage capricieux chez Yalumba, dans la région d’Eden Valley, en Australie.

C’est là que la famille Hill-Smith, propriétaire du vignoble Yalumba depuis 1849, a planté ses premiers ceps de viognier, en 1980. Depuis son arrivée, il y a 30 ans, Louisa Rose a multiplié les expérimentations. Elle signe aujourd’hui cinq cuvées de viognier, dont le Y Series, toujours vendu sous les 15 $ à la SAQ.

Le 2021 arrivé il y a quelques semaines à la SAQ m’a semblé encore plus complet que d’habitude. Vinifié sans apport boisé, le Y Series est frais et harmonieux, et il met en lumière les délicates notes de pêches et de fleurs caractéristiques du viognier, plutôt que son exubérance aromatique. Un vin sec et délicieusement parfumé, auquel une agréable amertume donne une dimension assez rare dans les blancs de cette gamme de prix. Parfait pour accompagner un plat de pâtes printanières à la pancetta et aux petits pois.

Santé !

À lire aussi Le vin de la semaine : un pinot noir juteux et délicieux