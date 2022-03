Le vin de la semaine : un vouvray pour célébrer le printemps    

Vincent Carême, Vouvray 2020, Spring, France



Code SAQ : 13594899 | 20,65 $

Vincent Carême est un maître du chenin blanc. Avec sa conjointe Tania, originaire d’Afrique du Sud, ce natif de Vouvray cultive en bio une poignée de parcelles, toutes consacrées à ce grand cépage de la Loire. Qu’il le vinifie en sec ou en moelleux, avec ou sans effervescence, en « pet nat » ou en méthode traditionnelle, à Vouvray ou dans le Swartland, en Afrique du Sud, Vincent Carême traite toujours le chenin comme un vecteur de terroir et le travaille avec beaucoup d’intégrité, sans artifices ni manipulations superflues.

En plus des cuvées issues de leurs propres vignobles, les Carême élaborent ce vin de négoce, composé de raisins achetés à un petit réseau de viticulteurs de Vouvray. Le tout est vinifié et élevé sans apport boisé, pour maximiser la pureté du fruit et mettre en relief la délicate expression du chenin blanc sur les sols de tuffeau (calcaire) de l’appellation.

Les saveurs de fruits blancs et de fleur de sureau sont portées en bouche par une acidité fraîche et vivifiante, qu’un travail minutieux des lies enrobe, lui donnant ainsi un supplément de substance, sans la moindre lourdeur. Santé !

