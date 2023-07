Le vin de la semaine : une aubaine d’Afrique du Sud pour les vacances

A.A. Badenhorst, The Curator 2022, Western Cape, Afrique du Sud Code SAQ : 12889126 | 14,60 $

On me demande souvent s’il vaut la peine de payer cher pour une bouteille de vin, et surtout si c’est nécessaire. Un peu à la blague, je réponds qu’on n’est pas obligé de contracter une deuxième hypothèque pour s’offrir une bonne bouteille. Même un amateur averti peut tout à fait trouver son bonheur avec un produit vendu entre 18 et 40 dollars à la SAQ. Au-delà de 40 dollars, la somme déboursée n’est pas toujours proportionnelle au plaisir ressenti ; en dessous de 18 dollars, on se retrouve souvent avec des vins de facture plus commerciale, c’est-à-dire trop manipulés et parfois édulcorés. C’est ce qui rend ce vin de la semaine d’autant plus remarquable.

À 14 dollars et des poussières, difficile de demander mieux que ce très bon blanc sud-africain, produit dans la région du Swartland par Adi Badenhorst, un vigneron talentueux et sympathique comme tout. Un assemblage éprouvé de chenin blanc, de viognier et de chardonnay. Le chenin apporte du nerf et une acidité fraîche, le viognier, de la rondeur et des parfums affriolants de fleurs et de fruits tropicaux, et le chardonnay, enfin, du corps et de la tenue. Un petit plaisir tout simple avec une pizza au saumon fumé. Techniquement impeccable, savoureux et authentique.

Santé ! Bonnes vacances !

À lire aussi Le vin de la semaine : un régal estival du Languedoc