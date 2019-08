Le vin de la semaine : une aubaine moldave

Pelican Negru, Soft Red Blend 2015, Moldavie

14043634 14,95 $

La Moldavie est l’un des pays les plus pauvres d’Europe. C’était aussi l’un des plus petits États de l’ancien bloc de l’Est. Ce qui ne l’a pas empêché d’étancher, pendant des dizaines d’années, la soif de vin des Moscovites et autres buveurs soviétiques. C’est que, la Moldavie a beau paraître minuscule à côté de ses voisins, la Roumanie et l’Ukraine, son vignoble n’en est pas moins imposant et rivalise, par sa taille (110 000 hectares), avec le vignoble de Bordeaux. On estime que l’industrie viticole moldave emploie plus de 10 % de la population nationale !

Le domaine de Gheorghe Arpentin, Veaceslav Frunze et de leur associé québécois, Jean-Philippe Sauvé, est situé au sud du pays, dans la région viticole historique de Purcari, dont les vins avaient été encensés à l’Exposition universelle de Paris, en 1878. Les cépages français ont d’ailleurs été introduits dans cette zone viticole dès la moitié du 19e siècle.

Ce n’est donc pas par hasard ni opportunisme commercial si cette cuvée fraîchement arrivée à la SAQ repose sur un assemblage de cabernet sauvignon et de malbec. Le vin est certes élaboré dans un style international qui n’aura rien de très dépaysant pour l’amateur averti, mais il offre une qualité irréprochable à un prix dérisoire. Gorgé de saveurs, porté par une texture mûre et charnue, avec un milieu de bouche plein et savoureux et une finale étonnamment longue.

Amateurs de cabernet sauvignon et de malbec d’Amérique du Sud, vous pouvez en faire provision à la caisse !