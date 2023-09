Le vin de la semaine : une beauté naturelle d’Afrique du Sud

Natte Valleij, Coastal Cinsault 2021, Western Cape, Afrique du Sud Code SAQ : 14893073 | 22,30 $

L’Afrique du Sud est une terre de contrastes à bien des égards. Sur le plan vinicole, le pays réunit d’une part des caves vieilles de 250 ans, ancrées dans la tradition (parfois avec une aura poussiéreuse), d’autre part une communauté florissante de vignerons « nature » qui repoussent les limites de la viticulture et des vinifications. Parfois, dans le meilleur des cas, un joyeux mélange des deux existe dans une même cave.

La ferme historique de Natte Valleij est établie depuis le XVIIIe siècle sur les premiers contreforts du Simonsberg, à une demi-heure du Cap. Quand sir Mordant Milner, célèbre éleveur de chevaux de course, l’a acquise en 1969, il y a trouvé un chai vétuste et un vignoble en piètre état, qu’il a arraché pour faire de Natte Valleij une ferme équestre. En 2005, son petit-fils Alexander a laissé partir les chevaux et redonné au vieux chai sa vocation première. Il se concentre principalement sur le cinsault, un cépage du sud de la France (et l’un des parents du pinotage), issu de parcelles de vieilles vignes « oubliées ».

Son Coastal Cinsault provient de cinq vignobles situés dans différents secteurs du Cap occidental. Le vin fermente sans ajout de levure et est élevé pendant 12 mois dans des vaisseaux (œuf béton, foudre et fût) neutres. Bien qu’il arbore la légèreté caractéristique du cinsault, ce rouge est suave, charnu et succulent, avec une certaine intensité aromatique. Une beauté naturelle dont la texture soyeuse est tonifiée par une saine acidité et qui fera un malheur à table avec une pizza au speck, aux champignons et à la roquette.

Santé !

