Le vin de la semaine: une curiosité du Sud-Ouest de la France

Domaine du Cros, Marcillac 2017, Lo Sang del Païs

743377 17,70 $

Le vignoble de Marcillac est juché dans les montagnes de l’Aveyron, une soixantaine de kilomètres à l’est de Cahors. Dans cette toute petite appellation du Sud-Ouest de la France, les vignes, cultivées en terrasse, et les sols de couleur ocre (attribuable à une forte teneur en oxyde de fer) créent un décor à couper le souffle.

La cuvée Lo Sang del Païs de Philippe et Julien Teulier est composée à 100 % de mansois, nom local donné au cépage fer servadou. Un rouge de facture très classique, souple, coulant et débordant de fraîcheur, dont les parfums de poivrons rouges et d’épices rappellent le profil aromatique des cabernets francs de la Loire. Encore plus savoureux et gouleyant s’il est servi autour de 14-15°C.

Et à moins de 20 $, pourquoi ne pas en faire provision pour la période des fêtes ?

Santé !