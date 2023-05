Le vin de la semaine : une curiosité provençale

Cibonne, Côtes de Provence 2021, Tentations, France Code SAQ : 14800931 | 24,30 $ | Biologique

Cibonne est un cas de figure unique en Provence. Son vignoble, en particulier, est presque une anomalie avec ses 115 hectares consacrés au tibouren, un cépage également connu sous le nom de rossese di dolceacqua dans la région italienne de la Ligurie. Le tibouren a été introduit au Château Cibonne par Marius Roux au début du siècle dernier. Puis, vers 1930, son fils André a arraché les vignes de mourvèdre pour doubler la surface réservée à cette variété à peau fine, plus souvent utilisée dans les assemblages qu’en cuvée monocépage.

Près d’un siècle plus tard, les descendants de Marius et André Roux honorent toujours leurs décisions en bichonnant les vignes du domaine, certifiées biologiques depuis 2019, et en incluant une part de tibouren dans tous leurs vins rouges et rosés.

Et si rien ne vaut les cuvées de la gamme Tradition (en importation privée par l’agence La QV) pour goûter le tibouren dans son expression la plus pure, le rosé Tentations, issu en partie d’achat de raisins, en offre un délicieux aperçu. Le tibouren (15 %) est assemblé avec les grenache, cinsault et syrah et se décline avec finesse et légèreté, mais aucune minceur. Un rosé leste, frais et guilleret, de bonne longueur, à apprécier à l’apéritif ou à table, avec un poisson grillé ou une salade de légumes et de fromage féta.

Santé !

À lire aussi Le vin de la semaine : un rosé bio produit en bord de mer